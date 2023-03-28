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08:57, 28 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за нападения на контролера парковки в Москве

В Москве СКР возбудил дело из-за нападения 38-летнего мужчины на контролера парковки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователи возбудили дело о применении насилия к представителю власти из-за нападения на сотрудника отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП» на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным ведомства, 22 марта на улице Большая Тульская 38-летний мужчина два раза ударил кулаком в лицо контролера, который фотографировал автомобили. После этого нападавший скрылся с места преступления на своей машине.

Сейчас представители СКР ищут фигуранта и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело из-за обстрела поста ДПС между Ингушетией и Северной Осетией и нападения на полицейских.

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Елизавета Новикова
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