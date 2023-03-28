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08:39, 28 марта 2023Силовые структуры

СК возбудил дело из-за обстрела поста ДПС и нападения на полицейских

Двое полицейских были ранены при нападении на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов из-за нападения неизвестных на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СКР по Республике Северная Осетия-Алания.

По данным ведомства, 27 марта примерно в 23:25 ночи неизвестные с огнестрельным оружием обстреляли пост полиции, находящийся на пересечении дорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское, где находились сотрудники МВД. В результате двое из них получили ранения различной степени тяжести, позже их доставили в больницу.

Как уточнялось ранее, речь идет о посте «Волга-14». Сейчас полиция принимает меры для установления местонахождения и задержания причастных к преступлению лиц.

27 марта сообщалось, что в Дагестане полицейский ликвидировал мужчину, стрелявшего в силовиков и убившего соседа

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Елизавета Новикова
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