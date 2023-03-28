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11:58, 28 марта 2023Силовые структуры

Место нападения на пост ДПС в российском регионе попало на видео

СКР показал видео с места нападения на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией
Начало событий в новости СК возбудил дело из-за обстрела поста ДПС и нападения на полицейских

Следователи работают на месте нападения вооруженных людей на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией. Следственный комитет России (СКР) предоставил «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники оперативной группы, которые собирают гильзы.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования преступления.

Ранее 28 марта сообщалось о возбуждении дела о нападении на сотрудников полиции. По данным ведомства, 27 марта примерно в 23:25 ночи неизвестные с огнестрельным оружием обстреляли пост полиции, находящийся на пересечении дорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское, где находились сотрудники МВД. В результате двое из них получили ранения различной степени тяжести, позже их доставили в больницу.

Как уточнялось ранее, речь идет о посте «Волга-14». Сейчас полиция принимает меры для установления местонахождения и задержания причастных к преступлению лиц.

Любовь Ширижик
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