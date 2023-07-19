Эксперт по чистоте предостерегла от частой ошибки при обработке поверхностей

Mirror: поверхности нужно протирать через две минуты после нанесения чистящего средства

Американская блогерша и эксперт по чистоте в доме Кэролайн Соломан рассказала, как нужно правильно протирать поверхности. На ее ролик с инструкциями по их обработке обратило внимание издание Daily Mirror.

Соломан предостерегла подписчиков от частой ошибки, которая существенно увеличивает время уборки. «Когда мы моем поверхности, есть соблазн сразу же протереть их, но нужно немного подождать, прежде чем чистящее средство подействует», — сказала она.

Блогер отметила, что обычно эффект заметен после двух минут после нанесения. Чтобы не тратить время на ожидание, она предлагает в это время пропылесосить или помыть пол. «Я возвращаюсь к поверхности, когда она уже красивая и чистая, заставьте средство работать за вас», — заключила Соломан.

Ранее другая любительница уборки Алекса Дэвидсон рассказала о простом рецепте чистящего спрея. По ее словам, чтобы его сделать, она разрезает пополам лимоны, кладет их в банку и заливает уксусом.