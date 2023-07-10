Любительница уборки поделилась простым рецептом чистящего спрея

The Sun: домашний чистящий спрей можно сделать из уксуса и разрезанных лимонов

Любительница уборки, блогерша Алекса Дэвидсон, ведущая страницу в TikTok под ником @itsalexadavidson, рассказала о простом рецепте чистящего спрея. На ролик, в котором она им поделилась, обратило внимание издание The Sun.

Домашний спрей Алекса готовит из двух ингредиентов, которые можно найти на любой кухне. По ее словам, чтобы его сделать, она замачивает разрезанные пополам лимоны в банке и заливает их уксусом. «Лимоны и уксус — и я больше никогда не покупаю чистящий спрей», — призналась она.

В ролике можно увидеть, что Алекса заполняет трехлитровую банку лимонами почти до самого верха. По словам девушки, получившийся концентрат нужно разбавить водой в соотношении один к одному. Им она, в частности, чистит каменную столешницу для выпечки, для которой нужны нетоксичные средства.

Ранее американская блогерша Ханна Франклин перечислила способы, помогающие сделать дом чистым легко и быстро. Мать двоих детей призналась, что некоторым лайфхакам ее научили в детстве, а до других додумалась сама, желая облегчить себе задачи и больше времени посвящать мужу и дочерям.