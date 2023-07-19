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06:00, 19 июля 2023Среда обитания

Лидер Muse решил избавиться от дома в США

Певец Мэттью Беллами выставил на продажу дом на мысе Пойнт-Дьюм за 6 миллионов долларов

Фото: Kevin Winter / Getty Images for iHeartRadi

Лидер британской музыкальной группы Muse Мэттью Беллами решил избавиться от особняка в США. Об этом сообщает Dirt.

Объект 1989 года постройки расположен на мысе Пойнт-Дьюм в штате Калифорния. За его покупку Беллами попросил шесть миллионов долларов (около 543,4 миллиона рублей). Певец приобрел его семь лет назад за 2,6 миллиона долларов. Недавно в особняке был проведен ремонт.

Площадь дома с шестью спальнями и таким же числом ванных комнат составляет 342,3 квадратного метра. Кроме того, в особняке обустроены кухня, зона для приема пищи и гостиная. Из окон хозяйской спальни открывается вид на океан. Интерьер выполнен преимущественно в белом и коричневых цветах. Среди особенностей объекта — наличие высоких потолков и деревянных потолочных балок, а также дровяного камина и мансардных окон.

На участке размером 0,22 гектара есть задний двор, детская площадка и отдельное здание, которое используется для хранения вещей. Для парковки предусмотрен гараж на три машины.

В июне стало известно, что актер Мэттью Перри приобрел дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. За покупку он отдал без малого пять миллионов долларов.

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    Полина Кислицына
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