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14:13, 19 июля 2023Россия

Минобороны сообщило о продвижении российских войск на одном из направлений

Минобороны сообщило о взятии под контроль станции Молчаново в Харьковской области

Фото: РИА Новости

На купянском направлении российские войска продвинулись более чем на километр в глубину и до двух километров по фронту. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наступательные действия на указанном направлении ведет «Западная» группировка российских войск. В частности, Минобороны сообщило о взятии под контроль железнодорожной станции Молчаново в Харьковской области.

Помимо этого, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Харьковской областью.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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    Алан Босиков
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