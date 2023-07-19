Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там заявили, что боевая машина была сбита в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области.

Помимо того, за сутки системы ПВО перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов противника в Харьковской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

Ранее стало известно, что артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на краснолиманском направлении в зоне СВО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.