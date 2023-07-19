Российские артиллеристы уничтожили самоходку Krab в зоне СВО

Минобороны РФ: артиллеристы ЦВО уничтожили самоходку Krab на краснолиманском направлении

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные нанесли совместный удар из двух 152-миллимертовых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С». В Министерстве уточнили, что координаты местоположения Krab были получены с помощью беспилотника.

После прибытия на огневую позицию, две САУ «Мста-С» перевели орудия из походного положения в боевое, навелись и получили подтверждение цели. Скрывавшийся в лесополосе Krab был уничтожен двойным залпом.