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05:41, 19 июля 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили самоходку Krab в зоне СВО

Минобороны РФ: артиллеристы ЦВО уничтожили самоходку Krab на краснолиманском направлении

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные нанесли совместный удар из двух 152-миллимертовых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С». В Министерстве уточнили, что координаты местоположения Krab были получены с помощью беспилотника.

После прибытия на огневую позицию, две САУ «Мста-С» перевели орудия из походного положения в боевое, навелись и получили подтверждение цели. Скрывавшийся в лесополосе Krab был уничтожен двойным залпом.

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    Екатерина Подвигина
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