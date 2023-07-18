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04:35, 18 июля 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ под Кременной

Командир батареи Шаман: артиллеристы ЗВО уничтожили танк ВСУ под Кременной в ЛНР

Фото: РИА Новости

Командир батареи с позывным Шаман заявил, что артиллерийский расчет САУ 2С19 «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) точным попаданием уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовско-кременском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Его слова приводит РИА Новости.

Военный рассказал, что артиллеристы уничтожили танк ВСУ под Кременной, когда его пытались отремонтировать. «Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена», — уточнил он.

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Шаман уточнил, что основной целью артиллеристов является контрбатарейная борьба и работа по отдельным целям, среди которых танки, БМП и пехота. Удаление объектов от российских позиций составляет от 1 до 15 километров.

«Точная работа по танку — это не только везение, а большая кропотливая работа расчетов, разведчиков, лиц, которые рассчитывают установки, это опыт, который был набран за все время СВО. Мы постоянно, и день, и ночь, работаем возле орудий», — заключил источник агентства.

Ранее российские войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Это осуществили подразделения группировки войск «Центр».

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    Марина Совина
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