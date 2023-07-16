Российские войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки украинских военных в районах населенных пунктов Нововодяное, Макеевка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества. По его словам, подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины предприняли попытки атаки позиций российских войск. Войска ВС РФ уничтожили танк, две боевые машины пехоты и боевую бронированную машину ВСУ.

12 июля сообщалось, что ВС России отразили около пяти атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике. Удар по украинским формированиям был нанесен при помощи авиации, артиллерии и огнеметных систем.

