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13:03, 16 июля 2023Россия

Российские войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки украинских военных в районах населенных пунктов Нововодяное, Макеевка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества. По его словам, подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины предприняли попытки атаки позиций российских войск. Войска ВС РФ уничтожили танк, две боевые машины пехоты и боевую бронированную машину ВСУ.

12 июля сообщалось, что ВС России отразили около пяти атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике. Удар по украинским формированиям был нанесен при помощи авиации, артиллерии и огнеметных систем.

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    Алина Гончарова
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