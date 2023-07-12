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08:36, 12 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об отражении пяти атак ВСУ

Марочко: ВС России отразили около пяти атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества в ЛНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия отразила около пяти атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, украинская армия вела бои одновременно в районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки с целью вернуть утраченные ранее позиции, но все попытки были пресечены армией России.

Он добавил, что удар по украинским формированиям был нанесен при помощи авиации, артиллерии и огнеметных систем. Потери противника в личном составе и технике уточняются.

Ранее Марочко сообщил, что на купянском участке фронта в подразделения ВСУ прибыли иностранные наемники. «По экипировке, вооружению и технике можно предположить, что прибыли специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности», — отметил он.

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    Алевтина Запольская
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