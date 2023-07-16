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05:10, 16 июля 2023Россия

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества

Минобороны: российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества

Российские военные отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Серебрянского лесничества. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук.

По его словам, подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск. Однако войска ВС РФ авиационным ударом и огнем минометных батарей группировки уничтожили танк, две боевые машины пехоты и боевую бронированную машину ВСУ.

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    Марина Совина
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