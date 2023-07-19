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07:33, 19 июля 2023Путешествия

Видео гуляющей по Сочи в прозрачном платье туристки возмутило пользователей сети

Пользователи сети раскритиковали россиянку, гуляющую по Сочи в прозрачном платье

Фото: @krasnodar_kray

Видео с россиянкой, которая гуляла по улицам Сочи в прозрачном платье, возмутило пользователей сети. Ролик, снятый очевидцем, опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На записи видно, как две туристки идут по курортному городу, одна из них одета в черное короткое платье, через которое просвечивается ее белье. «Туристы без комплексов в Сочи», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Комментаторы раскритиковали девушку в откровенном наряде. «Каждый год одно и то же. Просто смотрю и удивляюсь. Хотя тема и задачи понятны», «Я лично против такого внешнего вида на улице. Должна быть культура», «Как по мне, ненормально в таком виде ходить по городу», — писали подписчики.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту россиянки. «Была бы голой, был бы другой разговор, а так все нормально. Это же лето», «Это курорт, люди отдыхать приехали», «Красивое платье! Для курортного города это норма», — отмечали другие пользователи.

Ранее в июле блогер из Сочи снял на видео полуголую россиянку, загорающая на людном пляже. На ролике девушка лежит топлес на полотенце спиной к солнцу среди других отдыхающих и смотрит в телефон. Снявший ее на камеру блогер посчитал, что у девушки нет комплексов, однако пользователи сети встали на защиту туристки.

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    Марк Успенский
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