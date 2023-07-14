Видео с полуголой россиянкой на людном пляже в Сочи разозлило пользователей сети

Блогер из Сочи снял на видео загорающую топлес на пляже девушку и разозлил подписчиков

Полуголая россиянка, загорающая на людном пляже в Сочи, попала на видео и вызвала споры в сети. Ролик опубликовал житель Сочи и популярный блогер @kesstravel в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На ролике девушка лежит топлес на полотенце спиной к солнцу среди других отдыхающих и смотрит в телефон. Снявший ее на камеру блогер озвучивает за кадром: «Люди без комплексов в центре Сочи».

Его пост набрал почти 100 тысяч просмотров и сотни комментариев, но большинство пользователей разозлила публикация — они раскритиковали мужчину за съемку и вторжение в личное пространство туристов.

«Она же просто лежит и загорает, а не ходит. Я тоже так делаю, чтобы на спине не было следов от купальника. Ничего такого в этом нет», «Сексизм! Меня даже пугает, что вас раздражает голая женская спина. Люди, вы нормальные?», «Считаю, что снимать исподтишка куда хуже, чем вот так загорать», — писали комментаторы.