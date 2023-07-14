Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:46, 14 июля 2023Путешествия

Видео с полуголой россиянкой на людном пляже в Сочи разозлило пользователей сети

Блогер из Сочи снял на видео загорающую топлес на пляже девушку и разозлил подписчиков

Полуголая россиянка, загорающая на людном пляже в Сочи, попала на видео и вызвала споры в сети. Ролик опубликовал житель Сочи и популярный блогер @kesstravel в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На ролике девушка лежит топлес на полотенце спиной к солнцу среди других отдыхающих и смотрит в телефон. Снявший ее на камеру блогер озвучивает за кадром: «Люди без комплексов в центре Сочи».

Его пост набрал почти 100 тысяч просмотров и сотни комментариев, но большинство пользователей разозлила публикация — они раскритиковали мужчину за съемку и вторжение в личное пространство туристов.

«Она же просто лежит и загорает, а не ходит. Я тоже так делаю, чтобы на спине не было следов от купальника. Ничего такого в этом нет», «Сексизм! Меня даже пугает, что вас раздражает голая женская спина. Люди, вы нормальные?», «Считаю, что снимать исподтишка куда хуже, чем вот так загорать», — писали комментаторы.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Успенский
    Обсудить
    Последние новости

    Арестованному за убийство экс-командира подлодки Ржицкого предъявили обвинение

    Медведев проиграл в полуфинале Уимблдона

    Россиянина осудили на шесть лет за лжеминирование административного здания

    Двух мужчин задержали за поджог мотоцикла и кражу арт-объекта в виде лошади

    Под Москвой полиция ворвалась к мусульманам во время намаза и попала на видео

    Видео с полуголой россиянкой на людном пляже в Сочи разозлило пользователей сети

    Россиянам дали советы по выбору кирпича для строительства дома

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в купальнике

    Сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских за хищение премий сотрудников

    Оценена польза диеты Ким Кардашьян для борьбы с псориазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости