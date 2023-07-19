В МИД объяснили нежелание Нидерландов передавать истребители F-16 Украине

Посол РФ объяснил нежелание Нидерландов поставить F-16 Украине страхом перед последствиями

Амстердам не торопится поставить истребители американского производства F-16 Украине из-за страха перед угрозой прямого военного столкновения России и НАТО. Такое объяснение дал российский посол в Нидерландах Александр Шульгин, его цитирует РИА Новости.

«Если эти истребители окажутся в руках украинского режима, то их придется использовать с аэродромов, находящихся в других странах — странах НАТО. Чем это чревато, понятно всем. И, наверное, здесь в Гааге понятно», — сказал дипломат.

Шульгин уточнил, что одной из причин нежелания поставлять самолеты Киеву также стал «тот факт, что на Украине практически не осталось взлетно-посадочных полос, пригодных для использования этими истребителями».

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва сочтет передачу Киеву истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, ядерной угрозой со стороны Запада.