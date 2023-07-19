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16:56, 19 июля 2023Мир

Россия сочтет передачу F-16 Киеву ядерной угрозой со стороны Запада

Гаврилов: Россия сочтет передачу F-16 Киеву ядерной угрозой со стороны Запада

Фото: Omar Marques / Getty Images

Россия сочтет передачу Киеву истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, ядерной угрозой со стороны Запада. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных боеприпасов или нет. Сам факт появления таких систем у ВСУ будем рассматривать как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», — сказал дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ранее о ядерной угрозе заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он указал, что Москва будет рассматривать факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Дипломат также подчеркнул, что США и НАТО своими действиями создают угрозу прямого вооруженного столкновения с Россией.

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