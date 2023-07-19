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01:40, 19 июля 2023Бывший СССР

В Одессе прозвучала серия взрывов

«Суспильне»: в Одессе прогремела серия взрывов с интервалом в две минуты
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix / Reuters

Серия мощных взрывов прозвучала в украинском портовом городе Одесса. Об этом сообщило украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

Уточняется, что разрывы гремели в 01:05 и 01:07 мск. Еще одна серия взрывов зафиксирована в 01:14 мск. Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога.

По утверждению Telegram-канала «Военкоры русской весны», вероятно, поражено топливохранилище. На это указывает «мощнейший взрыв и столб огня» в том районе.

Днем 18 июля в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ атаковали объекты, где готовились теракты против России с применением катеров-беспилотников. Сри прочего, удар наносился высокоточным оружием морского базирования по месту изготовления беспилотных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы.

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    Марина Совина
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