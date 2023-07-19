В Одессе прозвучала серия взрывов

«Суспильне»: в Одессе прогремела серия взрывов с интервалом в две минуты

Серия мощных взрывов прозвучала в украинском портовом городе Одесса. Об этом сообщило украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

Уточняется, что разрывы гремели в 01:05 и 01:07 мск. Еще одна серия взрывов зафиксирована в 01:14 мск. Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога.

По утверждению Telegram-канала «Военкоры русской весны», вероятно, поражено топливохранилище. На это указывает «мощнейший взрыв и столб огня» в том районе.

Днем 18 июля в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ атаковали объекты, где готовились теракты против России с применением катеров-беспилотников. Сри прочего, удар наносился высокоточным оружием морского базирования по месту изготовления беспилотных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы.