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16:06, 18 июля 2023Россия

Российские войска уничтожили места сборки беспилотных катеров на Украине

ВС РФ атаковали объекты с беспилотными катерами, где ВСУ готовили теракты против России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам, где готовились теракты против России с применением катеров-беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Удар наносился высокоточным оружием морского базирования по месту изготовления беспилотных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы, а также по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также известно о поражении хранилищ топлива общим объемом около 70 тысяч тонн в районе Николаева и Одессы. С помощью них обеспечивалось снабжение горючим военной техники ВСУ.

В рамках брифинга Минобороны опубликовало кадры ударов возмездия, которые были нанесены по местам, где готовили теракты на Украине.

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    Варвара Кошечкина
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