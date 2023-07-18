Российские войска уничтожили места сборки беспилотных катеров на Украине

ВС РФ атаковали объекты с беспилотными катерами, где ВСУ готовили теракты против России

Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам, где готовились теракты против России с применением катеров-беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Удар наносился высокоточным оружием морского базирования по месту изготовления беспилотных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы, а также по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также известно о поражении хранилищ топлива общим объемом около 70 тысяч тонн в районе Николаева и Одессы. С помощью них обеспечивалось снабжение горючим военной техники ВСУ.

В рамках брифинга Минобороны опубликовало кадры ударов возмездия, которые были нанесены по местам, где готовили теракты на Украине.