Минобороны показало удары возмездия по местам подготовки терактов на Украине

Минобороны показало кадры ударов возмездия по местам подготовки терактов на Украине

Министерство обороны России опубликовало кадры ударов возмездия, которые были нанесены по местам, где готовили теракты на Украине. Удары показаны в ежедневном брифинге ведомства в Telegram-канале.

На кадрах виден групповой удар, нанесенный высокоточным оружием морского базирования.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам подготовки терактов на Украине в ночь на вторник, 18 июля. Военнослужащие поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера, а также уничтожили хранилища топлива в районе Николаева и Одессы — их общий объем составлял около 70 тысяч тонн.

Удар возмездия стал ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков это подтвердил.