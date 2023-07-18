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14:15, 18 июля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об ударе по портовой инфраструктуре Одессы

Песков подтвердил, что удары по Одессе являются возмездием за теракт на Крымском мосту

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Удары по портовой инфраструктуре Одессы являются возмездием за теракт на Крымском мосту. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по цехам сборки безэкипажных катеров, которые использовались в террористических атаках против России.

«Да», – ответил Песков на вопрос о том, связано ли поражение судоремонтного завода в Одессе с реакцией Москвы на ЧП на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными аппаратами. В результате теракта пострадал один ребенок, родителей девочки спасти не удалось. После этого в Кремле заявили о подготовке ответных мер.

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    Алан Босиков
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