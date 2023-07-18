В Кремле ответили на вопрос об ударе по портовой инфраструктуре Одессы

Песков подтвердил, что удары по Одессе являются возмездием за теракт на Крымском мосту

Удары по портовой инфраструктуре Одессы являются возмездием за теракт на Крымском мосту. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по цехам сборки безэкипажных катеров, которые использовались в террористических атаках против России.

«Да», – ответил Песков на вопрос о том, связано ли поражение судоремонтного завода в Одессе с реакцией Москвы на ЧП на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными аппаратами. В результате теракта пострадал один ребенок, родителей девочки спасти не удалось. После этого в Кремле заявили о подготовке ответных мер.