В Кремле заверили в подготовке ответных мер после атаки дронов на Крымский мост
Предложения по ответным мерам России после атаки надводных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост находятся в стадии подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Конечно, [ответные меры] вырабатываются», — заверил журналистов представитель Кремля.
Песков также заявил об уверенности Москвы в том, что атака на Крымский мост была организована Киевом.
Ранее Минобороны заявило, что в ночь на 18 июля российские войска нанесли удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. В частности, был атакован судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали надводные дроны.
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры после атаки на Крымский мост. Глава государства подчеркнул, что с военной точки зрения это действие Киева не имеет никакого значения и смысла, так как сооружение, по его утверждению, давно не используется для военных перевозок.
О взрыве на Крымском мосту стало известно утром в понедельник, 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что теракт совершили спецслужбы Украины.