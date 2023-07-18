В Кремле заверили в подготовке ответных мер после атаки дронов на Крымский мост

Песков заявил, что ответные меры России на атаку дронов на Крымский мост вырабатываются

Предложения по ответным мерам России после атаки надводных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост находятся в стадии подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Конечно, [ответные меры] вырабатываются», — заверил журналистов представитель Кремля.

Песков также заявил об уверенности Москвы в том, что атака на Крымский мост была организована Киевом.

Ранее Минобороны заявило, что в ночь на 18 июля российские войска нанесли удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. В частности, был атакован судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали надводные дроны.

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры после атаки на Крымский мост. Глава государства подчеркнул, что с военной точки зрения это действие Киева не имеет никакого значения и смысла, так как сооружение, по его утверждению, давно не используется для военных перевозок.

О взрыве на Крымском мосту стало известно утром в понедельник, 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что теракт совершили спецслужбы Украины.

