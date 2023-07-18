Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 18 июля 2023Россия

В Кремле заверили в подготовке ответных мер после атаки дронов на Крымский мост

Песков заявил, что ответные меры России на атаку дронов на Крымский мост вырабатываются

Фото: Crimean bridge / Reuters

Предложения по ответным мерам России после атаки надводных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост находятся в стадии подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Конечно, [ответные меры] вырабатываются», — заверил журналистов представитель Кремля.

Песков также заявил об уверенности Москвы в том, что атака на Крымский мост была организована Киевом.

Ранее Минобороны заявило, что в ночь на 18 июля российские войска нанесли удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. В частности, был атакован судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали надводные дроны.

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры после атаки на Крымский мост. Глава государства подчеркнул, что с военной точки зрения это действие Киева не имеет никакого значения и смысла, так как сооружение, по его утверждению, давно не используется для военных перевозок.

Материалы по теме:
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
17 июля 2023
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации.Что известно о жертвах?
17 июля 2023
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
17 июля 2023

О взрыве на Крымском мосту стало известно утром в понедельник, 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что теракт совершили спецслужбы Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ признали невозможность быстрых результатов контрнаступления

    В России ответили на призыв Украины возобновить зерновую сделку

    Представитель Белого дома оценил темпы контрнаступления ВСУ

    Пользователей сети разозлило поведение смотрящего порно в метро мужчины

    В российские войска передали первую партию самоходных минометов «Дрок»

    Программистам из Индии предрекли исчезновение в течение пары лет

    Оценена перспектива прихода теплового взрыва из Сахары в Россию

    В Москве рабочий упал в шахту лифта

    Песков оценил риски реализации зерновой сделки без России

    Сменившая гражданство дочь Тутберидзе выплатила средства за подготовку в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости