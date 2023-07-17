Путин объяснил бессмысленность атаки на Крымский мост

Путин: атака на Крымский мост бессмысленна, он не используется для военных перевозок

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным террористическим актом Киева. Об этом он заявил в ходе совещания, трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства объяснил, что данное преступление с военной точки зрения не имеет никакого значения и смысла, так как мост через Керченский пролив, по его утверждению, давно не используется для военных перевозок.

«И [данное преступление] жестокое, поскольку пострадали ни в чем не повинные гражданские лица», — заключил президент.

Ранее российский лидер анонсировал ответные действия после теракта на Крымском мосту. По его словам, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.

Теракт на мосту произошел ночью 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.