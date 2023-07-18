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12:24, 18 июля 2023Россия

Кремль выразил уверенность в организации Киевом атаки на Крымский мост

Песков: Москва не сомневается, что атака на Крымский мост организована Киевом

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Москва уверена в том, что атака на Крымский мост была организована Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводят ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявления украинских политиков о том, что за атакой на мост может стоять сама Россия.

«Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», — пояснил представитель Кремля.

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Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Из-за атаки на Крымский мост автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

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    Никита Абрамов
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