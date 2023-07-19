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01:37, 19 июля 2023Бывший СССР

Зеленский разрешил становиться офицерами лицам без высшего образования

Зеленский разрешил назначать офицерами лиц без высшего образования

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий становиться офицерами лицам, не имеющим высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости

В документе, размещенном на сайте Верховной Рады Украины, сказано, что во время военного положения позволяется назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания. Для этого у них должен быть опыт боевых действий не менее полугода.

Также из документа следует, что военные, получившие звание офицера по своему боевому опыту, но не имеющие специального образования, в течение шести месяцев после окончания военного положения будут должны пройти курс военной подготовки по направлению, отвечающему профилю служебной деятельности.

Кроме прочего, закон предполагает, что во время военного положения на службу принимаются лица офицерского состава в возрасте от 20 до 40 лет.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ходе конфликта с Москвой Киев потерял несколько армий. По его словам, после прекращения мирных переговоров Украина фактически лишилась собственного оружия.

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    Екатерина Подвигина
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