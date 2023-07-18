Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Украина за время конфликта потеряла не одну армию

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ходе конфликта с Москвой Киев потерял несколько армий. Его слова приводит ТАСС.

Полянский подчеркнул, что после прекращения мирных переговоров Украина фактически лишилась собственного оружия. По его словам, провокация в Буче создала дымовую завесу, благодаря которой украинские власти вместо диалога с Россией выбрали вооруженное противостояние. Зампостпреда добавил, что ценой этого решения для Киева стали потери среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В том же выступлении Полянский отметил, что западные страны несут большую ответственность за происходящее, чем президент Украины Владимир Зеленский. «Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой», — подчеркнул он.