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01:21, 18 июля 2023Мир

В России заявили о потере Украиной нескольких армий

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Украина за время конфликта потеряла не одну армию
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ходе конфликта с Москвой Киев потерял несколько армий. Его слова приводит ТАСС.

Полянский подчеркнул, что после прекращения мирных переговоров Украина фактически лишилась собственного оружия. По его словам, провокация в Буче создала дымовую завесу, благодаря которой украинские власти вместо диалога с Россией выбрали вооруженное противостояние. Зампостпреда добавил, что ценой этого решения для Киева стали потери среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В том же выступлении Полянский отметил, что западные страны несут большую ответственность за происходящее, чем президент Украины Владимир Зеленский. «Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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