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01:03, 18 июля 2023Мир

В России сравнили ответственность Запада и Зеленского за конфликт на Украине

Полянский допустил, что Запад ответственен за конфликт на Украине больше Зеленского
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны несут не меньшую, а может даже большую ответственность за происходящее на Украине, чем ее президент Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН Полянский сравнил ответственность Запада и Зеленского за конфликт на Украине и подчеркнул, что западные страны могут нести большую вину за происходящее. По его мнению, не существует преступлений, на которые государства не пойдут для сохранения своей гегемонии на мировой арене.

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«Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой», — подчеркнул российский дипломат.

В том же выступлении Полянский указал на вовлеченность западных спецслужб в теракт на Крымском мосту. По его мнению, многое свидетельствует о причастности стран к произошедшему.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

Президент России Владимир Путин заявил, что после атаки последуют ответные действия. По его словам, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.

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    Марина Совина
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