Полянский указал на вовлеченность западных спецслужб в теракт на Крымском мосту

Зампостпреда Полянский указал на вовлеченность спецслужб Запада в теракт на Крымском мосту

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на вовлеченность западных спецслужб в теракт на Крымском мосту 17 июля. Его слова приводят «Известия».

Дипломат подчеркнул, что не слышал осуждения атаки на магистраль со стороны западных партнеров Украины. Он добавил, что многое указывает на причастность Запада к произошедшему.

«И нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы», — заявил Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

Президент России Владимир Путин заявил, что после атаки последуют ответные действия. По его словам, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.