В Госдуме захотели ограничить скорость для одного типа электросамокатов

Депутат Власов захотел ограничить скорость для электросамокатов с литыми шинами

Депутат Госдумы Василий Власов захотел ограничить предельно допустимую скорость для одного типа электросамокатов — тех, которые оборудованы шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами. Об этом сообщает RT.

Власов отметил, что в 2022 году в стране ввели ограничения скорости движения на электросамокатах: вне проезжей части максимально допустимой скоростью указали 25 километров в час, по проезжей части — до 60 километров в час.

Однако указанная норма не относится к электросамокатам, оборудованным шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами. При этом подобный транспорт более опасен в управлении, так как имеет слабое сцепление с дорогой и меньшую маневренность. Депутат предложил ограничить максимальную скорость для них 20 километрами в час вне проезжей части.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будут запрещать электросамокаты. По его словам, планируется регулировать движение данных транспортных средств, но не запрещать их.