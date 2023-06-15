Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:39, 15 июня 2023Среда обитания

Собянин высказался о запрете электросамокатов в Москве

Мэр Сергей Собянин: в Москве не будут запрещать электросамокаты
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты в городе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова передает агентство «Интерфакс».

Собянин ответил на вопрос, каким образом планируется регулировать движение данных транспортных средств в Москве. «Будем бороться, но не запрещать», — высказался он на тему возможного запрета электросамокатов.

Собянин добавил, что для регулирования движения можно будет привлечь работу искусственного интеллекта, который будет вести подсчет того, на каких улицах необходимо ввести определенную скорость для передвижения.

В мае стало известно о том, что в России предложили запретить электросамокаты на улицах городов. С подобной инициативой выступил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Он объяснил свое предложение тем, что передвигающиеся на электросамокатах люди становятся причиной происшествий. Клишас выступил за то, чтобы оставить этот вид транспорта для парков.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских
    В Германии предупредили о неспособности поставить танки Украине
    В селе под Курском бык насмерть забодал женщину
    Найден новый метод лечения аллергии
    Топ-менеджера центра «Роскосмоса» лишили прав за пьяную езду
    В Европе захотели навсегда закрыть крупнейшее месторождение газа
    Россиянкам перечислили модные наряды для жаркой погоды
    В Европе восьмой раз подряд повысили ключевую ставку
    Задержание полицией торгующих в онлайн-наркомаркете россиян попало на видео
    Собянин высказался о запрете электросамокатов в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.