Собянин высказался о запрете электросамокатов в Москве

Мэр Сергей Собянин: в Москве не будут запрещать электросамокаты

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты в городе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова передает агентство «Интерфакс».

Собянин ответил на вопрос, каким образом планируется регулировать движение данных транспортных средств в Москве. «Будем бороться, но не запрещать», — высказался он на тему возможного запрета электросамокатов.

Собянин добавил, что для регулирования движения можно будет привлечь работу искусственного интеллекта, который будет вести подсчет того, на каких улицах необходимо ввести определенную скорость для передвижения.

В мае стало известно о том, что в России предложили запретить электросамокаты на улицах городов. С подобной инициативой выступил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Он объяснил свое предложение тем, что передвигающиеся на электросамокатах люди становятся причиной происшествий. Клишас выступил за то, чтобы оставить этот вид транспорта для парков.