В России предложили запретить электросамокаты на улицах городов

Сенатор Совфеда Клишас предложил оставить электросамокаты в парках и частных поселках

Сенатор Совфеда Андрей Клишас предложил запретить на улицах российских городов передвижение на электросамокатах. Об этом сообщает ТАСС.

Клишас объяснил инициативу тем, что передвигающиеся на электросамокатах горожане становятся причиной происшествий. Он предложил оставить этот вид транспорта для парков.

«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», — заявил Клишас.

Ранее стало известно, что в Париже с 1 сентябре 2023 года запретят аренду электросамокатов. Таким образом во французской столице решили поддержать безопасность на дорогах.