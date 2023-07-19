Россиян предупредили об опасности одного вида жилья

Риелторы предупредили, что за перестроенные из бывших коммуналок студии могут оштрафовать

Владельцев студий, которые были перестроены из бывших коммунальных квартир, могут оштрафовать и заставить привести помещение в исходный вид. Об этой и других опасностях такого вида жилья предупредили россиян опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Речь идет о старых коммуналках с несколькими комнатами, общим туалетом и кухней, которые переделали в несколько отдельных студий с личным санузлом и оборудованием для готовки. По словам экспертов, особенно популярна такая практика в Санкт-Петербурге. Покупателей такое жилье привлекает своей стоимостью — подобные объекты в центре Северной столицы можно приобрести за 3,5-4,5 миллиона рублей.

Риелтор Городского центра недвижимости Юлия Афанасьева объяснила, что по факту такие студии нельзя считать отдельным жильем — они являются долей в коммунальной квартире. «При этом в ней нельзя будет даже прописаться без согласия сособственников, равно как и продать ее. Да и жить на 15-17 квадратных метрах, даже имея персональный унитаз, так себе удовольствие», — уточнила эксперт.

Кроме того, в долгосрочной перспективе собственник такой студии рискует столкнуться с дефицитом подачи воды из-за повышенной нагрузки на сети и претензиями соседей, у которых тоже возникнут коммунальные проблемы, предупредила консультант по недвижимости компании «Евроника» Вероника Плеханова.

«Нарушителям незаконной перепланировки грозит в первую очередь судебное разбирательство, по результатам которого их обяжут устранить незаконную перепланировку в определенный срок», — рассказали в коллегии «Адвокатъ». Причем приводить помещение в надлежащий вид и платить штраф придется собственнику, а не тому, кто проводил перепланировку.

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