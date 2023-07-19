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05:10, 19 июля 2023Мир

В США сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов

AP: в небе над Сирией опасно сблизились американский МС-12 и российский Су-35

Фото: U.S. Navy / Reuters

В небе над Сирией произошел инцидент с опасным сближением американского МС-12 с российским истребителем Су-35. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников в Вашингтоне.

США обвинили российского пилота в том, что он 16 июля подлетел очень близко к американскому самолету, вынудив его пройти через турбулентный след. «Перехват помешал американскому экипажу безопасно управлять своим МС-12», — говорится в сообщении.

14 марта российский самолет в акватории Черного моря совершил якобы небезопасный маневр, в результате которого американский беспилотник MQ-9 упал в воду. По версии Минобороны России, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного с начала военной операции на Украине. Затем «в результате резкого маневрирования» он «перешел в неуправляемый полет» и потерял высоту.

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    Марина Совина
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