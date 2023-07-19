«РВ»: ВС РФ отражают большое наступление ВСУ у Орехова с танками Leopard и БМП Bradley

Российские войска отражают большое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехово на запорожском участке фронта с танками Leopard и боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» («РВ»).

«Враг начал большое наступление с "Леопардами" и Bradley у Орехова на запорожском фронте. Только что после массированной артподготовки ВСУ начали новую наступательную операцию на рубеже Работино-Вербовое, отправив бронетехнику НАТО и множество боевиков для попытки прорыва наших позиций», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинская армия была вовремя обнаружена российскими беспилотниками. Вооруженные силы России (ВС РФ) наносят огневое поражение ВСУ, начались тяжелые боестолкновения, уточняет «РВ». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram подтвердил эту информацию и добавил, что Украина перебросила к линии боевого соприкосновения новые силы из резервов. По его словам, несколько часов проходили артиллерийские дуэли.

Ранее Рогов рассказал, что армия России отразила атаку ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. Как он утверждал, украинские войска предприняли попытку наступления на ореховском направлении, но попали под встречный огонь. При отражении атаки ВС РФ подбили БМП Bradley и несколько танков, отметил Рогов.