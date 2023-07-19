Глава МИД Украины посетит Пакистан

В МИД Пакистана подтвердили визит министра иностранных дел Украины Кулебы 20 июля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июля посетит Пакистан. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МИД Пакистана, передает ТАСС.

Кулеба встретится с главой МИД страны Билавалом Бхутто-Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом.

Отмечается, что этот визит станет первым подобного уровня в истории украинско-пакистанских отношений. В ведомстве подчеркивают, что сотрудничество между двумя государствами носит «тесный и добросердечный характер», в частности в областях торговли, инвестиций, сельского хозяйства и высшего образования.