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09:39, 16 июля 2023Интернет и СМИ

В Пакистане оценили шансы победы Украины в конфликте с Россией

The Tribune: Украина не сможет победить в конфликте с Россией без прямого участия НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина не сможет победить в конфликте с Россией без прямого участия НАТО. Шансы победы Киева оценили журналисты в материале для пакистанского издания The Express Tribune.

«Для победы Украины в конфликте с Россией НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Москву», — считают авторы статьи. По их мнению, НАТО использует Украину в качестве страны-посредника для ведения войны против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, все сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли. Он отметил, что впервые союзники поддержали членство страны в альянсе.

На саммите НАТО официально признало Россию своей главной угрозой. В документе сказано, что Москва нарушила принципы и нормы, которые способствовали стабильному европейскому порядку безопасности.

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    Олег Давыдов
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