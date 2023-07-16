В Пакистане оценили шансы победы Украины в конфликте с Россией

The Tribune: Украина не сможет победить в конфликте с Россией без прямого участия НАТО

Украина не сможет победить в конфликте с Россией без прямого участия НАТО. Шансы победы Киева оценили журналисты в материале для пакистанского издания The Express Tribune.

«Для победы Украины в конфликте с Россией НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Москву», — считают авторы статьи. По их мнению, НАТО использует Украину в качестве страны-посредника для ведения войны против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, все сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли. Он отметил, что впервые союзники поддержали членство страны в альянсе.

На саммите НАТО официально признало Россию своей главной угрозой. В документе сказано, что Москва нарушила принципы и нормы, которые способствовали стабильному европейскому порядку безопасности.