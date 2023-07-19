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10:56, 19 июля 2023Среда обитания

Раскрыто преимущество паркета над ламинатом

Эксперт Васильев: восстановить паркет легче, чем ламинат

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В сравнении с ламинатом паркет считается более долговечным и подлежит восстановлению в случае повреждений. Преимущество одного напольного покрытия перед другим в разговоре с News.ru назвал строительный эксперт Федор Васильев.

По словам эксперта, ламинатом считается покрытая защитной пленкой бумага с рисунком, а верхний слой паркета — натуральный спил дерева. В случае повреждения второй можно заново покрыть лаком и восстановить цвет. «В случае с повреждением, вздутием, выгоранием цвета ламината есть только один выход — заменить ламинат», — уточнил Васильев.

Васильев отметил, что со временем защитный слой ламината может износиться, если в швы попадет влага. Также, если использовать дешевую подложку, то ходьба по такому полу будет издавать сильный шум. «Даже если по такому полу кто-то пройдет сверху в домашних тапочках с твердой подошвой или в обычных шлепках, будет ощущение, будто скачет табун лошадей», — рассказал Васильев.

Ранее бренд-менеджер дизайнерской компании Estima Елизавета Родионова подсказала бюджетную альтернативу дорогому паркету — его может заменить виниловым ламинатом. По словам специалистки, он не боится влаги и долго служит.

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    Нина Ташевская
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