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20:04, 21 июня 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте жилья

Дизайнер Родионова: выгоднее всего начинать ремонт осенью, зимой или в начале весны

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Выгоднее всего начинать ремонт жилья осенью, зимой или в начале весны — в эти сезоны невысокий спрос на материалы, и строительные гипермаркеты устраивают распродажи. Способы сэкономить на переустройстве дома или квартиры раскрыли россиянам опрошенные РБК дизайнеры.

Основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская также посоветовала продумывать этапы ремонта заранее и составить четкий план. «Чем раньше начнете планировать ремонт, тем больше времени будет на поиск выгодных предложений и скидок на материалы и услуги», — пояснила эксперт. Дизайнер добавила, что сократить затраты поможет отказ от изменения планировки квартиры.

Бренд-менеджер дизайнерской компании Estima Елизавета Родионова подсказала бюджетную альтернативу дорогому паркету — его может заменить виниловым ламинатом. По словам специалистки, он не боится влаги и долго служит. Другое практичное решение — это керамогранит, который отличается прочностью, долговечностью и высокой степенью детализации фактуры под дерево, мрамор или камень.

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При выравнивании стен сэкономить помогут отечественные грунтовочные смеси, которые не уступают по качеству зарубежным аналогам, отмечают эксперты. Родионова также рассказала о возможности зашлифовать штукатурку, минуя этап шпаклевки, и сразу после грунтовки приступить к поклейке обоев.

«При больших перепадах уровня стен можно использовать гипсокартон — один из самых дешевых материалов, позволяющих получить ровную и гладкую поверхность. Но отделка гипсокартоном существенно съедает площадь помещения — после отделочных работ маленькое пространство станет еще меньше», — уточнила дизайнер.

Мебель дешевле заказывать из Китая, считают специалисты. Для этого, по словам Каминской, нужно тщательно изучить отзывы и репутацию производителей. «Лучше всего работать с компаниями, которые могут контролировать весь процесс — от заказа на производстве до проверки качества и возможности качественной логистики», — посоветовала эксперт. Выигрышным вариантом по соотношению цены и качества дизайнеры также назвали установку в квартире натяжных потолков и отказ от дверей в пользу арок.

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    Нина Ташевская
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