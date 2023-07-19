Уролог высказалась о важности размера пениса в сексе

Уролог Рена Малик заявила, что важность размера пениса для оргазма сильно преувеличена

Важность размера пениса для хорошего секса и достижения женщиной оргазма сильно преувеличена, заявила врач-уролог Рена Малик. Такое мнение она высказала в беседе с Men’s Health.

Малик уверена, что идеального размера пениса в вопросах женского удовольствия не существует. Более того, подавляющее большинство женщин на самом деле нуждаются в стимуляции клитора для достижения кульминации, так как не испытывают оргазм при вагинальном сексе.

Размер полового члена, как отметила уролог, может иметь значение лишь для небольшой категории женщин, особенно чувствительных к стимуляции влагалища и шейки матки, поскольку в этом случае обладателям длинного пениса легче стимулировать эти зоны.

Женщинам, которые менее чувствительны к стимуляции влагалища и шейки матки пенисом, может быть труднее достичь оргазма при сексе с проникновением. Следовательно, для них размер члена менее важен Рена Малик уролог

В заключение Малик предложила всем мужчинам, желающим доставить партнерше удовольствие, сосредоточиться на стимуляции ее клитора, а не зацикливаться на длине и обхвате своего полового органа. Кроме того, врач рекомендовала чаще честно говорить с женщиной о ее интимных предпочтениях, поскольку открытость в этом вопросе также способствует улучшению качества сексуальных отношений.

Ранее сексопатолог Эмили Морс перечислила три главных фактора, которые портят сексуальную жизнь и не дают получить от нее удовольствие. Одной из причин ухудшения интимной жизни она назвала стресс, так как при повышенном уровне кортизола наслаждаться интимом невозможно.