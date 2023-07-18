Сексопатолог назвала три главные причины плохой сексуальной жизни

Сексопатолог Эмили Морс: секс и психологические травмы негативно влияют на интимную жизнь

Сексопатолог Эмили Морс перечислила три главных фактора, которые портят сексуальную жизнь и не дают получить от нее удовольствие. Свое мнение эксперт высказала в интервью Huffington Post.

Первой причиной плохого секса Морс назвала стресс. Она объяснила, что при повышенном уровне кортизола наслаждаться интимом невозможно. Сексопатолог уточнила, что оргазм может какое-то время снимать эмоциональное напряжение, однако если источник стресса не исчезнет, то вскоре это метод перестанет работать.

Также, по мнению Морс, негативно на интимную жизнь влияют психологические травмы, из-за которых человек ставит эмоциональные барьеры. «Чтобы иметь полноценную сексуальную жизнь, нужно уметь отказываться от защиты и быть уязвимым. Если вы постоянно находитесь в состоянии повышенной готовности, даже находясь с любимым человеком, вы не сможете вести сексуальную жизнь, которую заслуживаете и желаете», — говорит специалистка.

Третья частая причина проблем с сексуальностью, о которой рассказала Морс, — это стыд. По ее словам, кто-то стыдится своих желаний в постели, другие считают себя слишком или недостаточно раскрепощенными, третьи — стыдятся несовершенств тела. Сексопатолог объяснила, что чаще всего это чувство возникает из-за страха осуждения или неодобрения со стороны партнера.

Ранее сексолог Элис Чайлд раскрыла причины имитации оргазма. По ее мнению, люди часто имитируют оргазм, чтобы избежать неловкости, стыда или из-за желания побыстрее завершить секс.

