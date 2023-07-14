Сексолог раскрыла причины имитации оргазма и способы перестать делать это

Сексолог Чайлд: люди часто имитируют оргазм из-за стыда и желания побыстрее завершить секс

Люди часто имитируют оргазм, чтобы избежать неловкости, стыда или из-за желания побыстрее завершить секс, считает австралийский сексолог Элис Чайлд. Некоторые другие причины симуляции удовольствия во время полового контакта и способы перестать делать это она раскрыла изданию Fashion Journal.

Чайлд отметила, что имитация оргазма — довольно распространенное явление как среди женщин, так и среди мужчин.

68 и 25 процентов женщин и мужчин соответственно признались, что хотя бы раз в жизни имитировали оргазм, согласно последним исследованиям

По словам сексолога, современная культура почти всегда делает оргазм конечной целью интимной близости, поэтому людям порой проще притвориться, чтобы избежать неловкости и стыда, чем объяснить партнеру, почему не удалось достичь кульминации. Еще больше затрудняет получение оргазма необходимость соответствовать нереалистичным ожиданиям, навязанным фильмами для взрослых, добавила специалистка.

Другой распространенной причиной имитации оргазма Чайлд назвала желание угодить возлюбленному и защитить его. В попытках сохранить гармонию в отношениях многие часто стесняются рассказывать о своих потребностях и предпочтениях в спальне и тем самым лишают себя удовольствия.

Помимо этого, утверждает Чайлд, симуляция оргазма часто рассматривается людьми как самый быстрый способ закончить скучный секс и при этом не задеть ничьи чувства. Особенно актуальным это решение кажется при половом контакте с новым партнером, добавила сексолог.

Чтобы избавиться от привычки притворяться и наконец достичь оргазма, Чайлд посоветовала перестать воспринимать его как конечную цель интимной близости. Это позволит избавиться от внутренних зажимов и начать наслаждаться процессом. Также помогут в этом мастурбация и изучение эрогенных зон собственного тела.

Заключительная рекомендация сексолога — научиться честно и открыто говорить с избранником о своих желаниях и не бояться экспериментировать в постели.

Создайте безопасное пространство для открытых бесед о сексе. Практикуйтесь в разговорах о своих желаниях, фантазиях и границах, а также в том, чтобы давать и получать обратную связь, не занимая при этом оборонительную позицию. Общаясь, вы создадите атмосферу, способствующую веселью, обучению, любопытству и откровенности в спальне Элис Чайлд сексолог

Ранее психолог Александра Титарева рассказала, как начать получать удовольствие от орального секса. По ее словам, этот вид интимной близости может быть скучным, грубым, неудобным или слишком техничным, однако можно научиться получать от него удовольствие, если делиться наблюдениями с любимым человеком и корректно предлагать решения.