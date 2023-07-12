Психолог дала советы о получении удовольствия от орального секса

Психолог Титарева: нужно говорить партнеру, как доставлять удовольствие оральным сексом

Если человек не получает удовольствия от орального секса, нужно говорить партнеру, как это удовольствие доставлять, считает психолог Александра Титарева. В беседе с «Лентой.ру» эксперт «Психодемии» рассказала о восприятии этого вида секса разными людьми и дала советы о получении удовольствия от него.

Титарева сразу отметила, что оральный секс нравится не всем людям. У кого-то он ассоциируется с приятными ощущениями, помогающими легче достичь оргазма, но есть и те, кто предпочитает другие виды ласк.

Для этой категории людей оральный секс может быть неприятным сам по себе из-за представлений о греховности, распутности или негигиеничности, объяснила психолог. Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», могут не нравиться запах или вкус, возникать стеснение или дискомфорт из-за вида гениталий.

Презервативы маскируют вкус и запах и защищают от инфекций, но претить может само занятие. Если оральный секс ассоциируется с полученным ранее неприятным опытом, то важно учитывать, есть ли готовность у партнера с этим что-то сделать, продолжила психолог.

Не важно, какие виды секса предпочитает человек, в сексуальном взаимодействии обязательны согласие и добровольность, а не принуждение или уговоры, настаивает Титарева. «"Может быть", "не знаю"... Эти слова не равны "да" и "хочу", — говорит психолог. — Скорее наоборот, они сигнализируют, что готовности нет».

Если партнер или партнерша не готовы к оральному сексу и не соглашаются обсуждать этот вопрос, не стоит проявлять твердость и настаивать. Иначе это уже насилие Александра Титарева психолог

По словам Титаревой, оральный секс может быть скучным, грубым, неудобным или слишком техничным. Однако общение и обратная связь с партнером творит чудеса. Психолог уверена: можно научиться получать удовольствие от всех видов интимных ласк и от орально секса в частности, если делиться наблюдениями с любимым человеком и корректно предлагать решения. Во время общения — доверительного и искреннего — можно найти то, что будет приятно каждому, заключила она.

Ранее Александра Титарева рассказала, почему некоторые женщины отказываются от орального секса.