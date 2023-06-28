Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:08, 28 июня 2023Забота о себе

Названы причины отказа некоторых женщин от орального секса

Психолог Титарева предупредила, что для некоторых женщин оральный секс неприемлем

Фото: Alejandra Quiroz / Unsplash

Для некоторых женщин оральный секс неприемлем, предупредила психолог, консультант в сфере сексуальных отношений Александра Титарева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала возможные причины отказа.

По словам психолога, в мире достаточно женщин, для которых оральный секс — это табу. Как партнерша относится к оральным ласкам, лучше прояснить еще на этапе обсуждения сексуальных предпочтений, советует она.

По словам Титаревой, если во время близости партнерша остро реагирует на прикосновения к ее половым органам (реакция близка к панике) и всячески пытается как можно скорее все завершить, это свидетельствует, что к оральному сексу она вряд ли будет готова.

Существует такое явление, как сексуальное отвращение. Оно возникает либо в ответ на насилие, либо если ассоциируется с неприятными воспоминаниями, переживаниями и мыслями. С этим состоянием редко удается справиться самостоятельно, и в большинстве случаев понадобится помощь сексолога

Александра Титаревапсихолог

Помимо сексуальных травм за отвращением может скрываться, например, чувствительность к запахам, а иногда и своеобразные взгляды на орогенитальный контакт, которые были усвоены еще в юношестве, продолжила психолог.

Брезгливость к сексу (не только оральному) может встречаться и у женщин, имеющих обсессивно-компульсивное расстройство, говорит Титарева. За отказом в сексе может скрываться в том числе боязнь заразиться разного рода инфекциями.

Женщины могут избегать оральных ласк и в том случае, если партнер изменил либо излишне требователен, полагает собеседница «Ленты.ру». Как измена, так и чрезмерная настойчивость воспринимаются болезненно, поэтому близость становится невозможной.

Бывают случаи, отмечает Титарева, когда женщина намеренно отказывает в оральном сексе, дабы проучить мужчину за провинность, либо из-за того, что испытывает стеснение и зажатость, стыдится своих физиологических реакций или гениталий.

Однако, уверяет психолог, все же наиболее часто отказ от дополнительной стимуляции половых органов продиктован негативным отношением к орогенитальному контакту.

Для некоторых женщин оральный секс приятен, для некоторых нет. Даже если существуют сложности, существуют книги и видео, где подробно объясняется, что делать и в какой последовательности. Но отмечу еще раз: определяет это сама женщина, нужно ей или нет

Александра Титаревапсихолог
Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ранее Александра Титарева перечислила причины испуга во время первого секса с новым партнером. Она пояснила, что испуг может возникнуть из-за различий в темпераментах.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Джо Байден заявил о колоссальных проблемах у Китая
    Швеция обсудит членство в НАТО с Финляндией и Турцией
    В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства полицией подростка
    В России задумали ввести максимальную наценку на отечественные автомобили
    Названы причины отказа некоторых женщин от орального секса
    Россиян предупредили о засушливом июле
    Женщина потребовала развода после беременности без секса
    Военэксперт назвал признаки выдохшегося контрнаступления Украины
    Учительница религиоведения занялась сексом с подростком в лесу и попала под суд
    В России захотели разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.