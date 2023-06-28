Названы причины отказа некоторых женщин от орального секса

Психолог Титарева предупредила, что для некоторых женщин оральный секс неприемлем

Для некоторых женщин оральный секс неприемлем, предупредила психолог, консультант в сфере сексуальных отношений Александра Титарева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала возможные причины отказа.

По словам психолога, в мире достаточно женщин, для которых оральный секс — это табу. Как партнерша относится к оральным ласкам, лучше прояснить еще на этапе обсуждения сексуальных предпочтений, советует она.

По словам Титаревой, если во время близости партнерша остро реагирует на прикосновения к ее половым органам (реакция близка к панике) и всячески пытается как можно скорее все завершить, это свидетельствует, что к оральному сексу она вряд ли будет готова.

Существует такое явление, как сексуальное отвращение. Оно возникает либо в ответ на насилие, либо если ассоциируется с неприятными воспоминаниями, переживаниями и мыслями. С этим состоянием редко удается справиться самостоятельно, и в большинстве случаев понадобится помощь сексолога Александра Титарева психолог

Помимо сексуальных травм за отвращением может скрываться, например, чувствительность к запахам, а иногда и своеобразные взгляды на орогенитальный контакт, которые были усвоены еще в юношестве, продолжила психолог.

Брезгливость к сексу (не только оральному) может встречаться и у женщин, имеющих обсессивно-компульсивное расстройство, говорит Титарева. За отказом в сексе может скрываться в том числе боязнь заразиться разного рода инфекциями.

Женщины могут избегать оральных ласк и в том случае, если партнер изменил либо излишне требователен, полагает собеседница «Ленты.ру». Как измена, так и чрезмерная настойчивость воспринимаются болезненно, поэтому близость становится невозможной.

Бывают случаи, отмечает Титарева, когда женщина намеренно отказывает в оральном сексе, дабы проучить мужчину за провинность, либо из-за того, что испытывает стеснение и зажатость, стыдится своих физиологических реакций или гениталий.

Однако, уверяет психолог, все же наиболее часто отказ от дополнительной стимуляции половых органов продиктован негативным отношением к орогенитальному контакту.

Для некоторых женщин оральный секс приятен, для некоторых нет. Даже если существуют сложности, существуют книги и видео, где подробно объясняется, что делать и в какой последовательности. Но отмечу еще раз: определяет это сама женщина, нужно ей или нет Александра Титарева психолог

Ранее Александра Титарева перечислила причины испуга во время первого секса с новым партнером. Она пояснила, что испуг может возникнуть из-за различий в темпераментах.