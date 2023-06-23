Психолог перечислила причины испуга во время первого секса с новым партнером

Психолог Титарева: разный темперамент партнеров может спровоцировать испуг во время секса

Разный темперамент и опыт партнеров могут спровоцировать испуг одного из любовников, предупредила консультант онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Александра Титарева. В беседе с «Лентой.ру» психолог перечислила и другие причины дискомфорта во время первой интимной близости с новым любовником.

По словам психолога, у людей могут не совпадать представления о классном сексе, они могут иметь разный опыт и по-разному определять границы дозволенного. Поэтому первый секс может чем-то напугать.

Новый сексуальный опыт может быть слишком непривычен. Например, с новым партнером впервые неожиданно произошел струйный оргазм, что смутило и доставило переживаний из-за сильно намокшего белья Александра Титарева психолог

К тому же, продолжила собеседница «Ленты.ру», существуют практики, которые нравятся не всем. Кто-то не любит сильно ритмичные, интенсивные движения при проникновении. Кто-то не готов к фингерингу. Далеко не всем по душе поза «69» или прикосновения к анусу.

Для кого-то неожиданными могут стать физиологические особенности партнера: например, может пугать большой половой член

Титарева отметила, что есть слишком индивидуальные формы достижения сексуального удовольствия, и они с новым любовником или любовницей могут сбивать с толку, мешать достижению оргазма и казаться странными или неприятными. Например, определенные стоны, грязные слова, стимуляция некоторых зон.

Чтобы первый секс с новым партнером был максимально комфортным, желательно обсудить то, что в нем нравится, что подходит, а что является табу. Такие разговоры лучше проводить вне спальни, одетыми и на определенном расстоянии. Это позволит избежать неприятного сексуального опыта и возможных проблем в будущем Александра Титарева психолог

Если же первый секс произошел спонтанно, говорит психолог, то можно спрашивать о желаниях любовника (любовницы) в процессе (не после): «Хочешь поинтенсивнее или помедленнее?», «Как тебе будет приятнее?», «Покажи, как тебе больше нравится?»

«Если в сексе что-то пугает или приносит дискомфорт, говорить об этом лучше сразу. Смысл интимной близости в том, чтобы получать удовольствие, а не разочарование. Нормально остановиться и отказаться от того, что не нравится. Страх или испуг — это не те эмоции, которыми в норме сопровождается близость. Сказать, что пугает — это возможность улучшить сексуальную жизнь», — рекомендовала Титарева.

Ранее Александра Титарева рассказала, как достигать оргазма женщинам в возрасте. Она предупредила, что для этого возрастным любовникам требуется больше времени, чем молодым.