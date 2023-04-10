Женщинам рассказали о способах достижения оргазма в зрелом возрасте

Психолог Титарева: женщинам в возрасте для достижения оргазма требуется больше времени

Женщинам в возрасте для достижения оргазма требуется больше времени, рассказала когнитивно-поведенческий психолог, консультант в сфере сексуальных отношений, эксперт «Психодемии» Александра Титарева. Она и ее коллега, психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова, назвали «Ленте.ру» способы получения оргазмов зрелыми женщинами.

Возрастные изменения в женском организме, включая перестройку гормонального фона и менопаузу, могут повлиять на сексуальный интерес. Обычно к позднему зрелому возрасту у женщины может снизиться сексуальное влечение, говорит Кузнецова. Однако это правило распространяется не на всех.

Женская сексуальность чаще всего расцветает после 30-35 лет. В том числе потому, что женщина начинает лучше понимать свое тело и свои желания, становится более раскрепощенной Юлия Кузнецова психолог

Секс является частью романтических отношений. С возрастом люди не теряют способность влюбляться, не утрачивают насовсем сексуальный интерес к партнеру. При этом сексуальная активность и оргазм являются естественным следствием безопасности и гармоничности отношений, способности не только к физической, но и к эмоциональной близости. Оргазм — естественное снятие накопленного сексуального напряжения, продолжила психолог.

На способность испытывать оргазм влияют не столько биологические изменения организма, сколько индивидуальные установки в отношении секса и культурный контекст.

В обществе устоялся миф, что человек с годами должен утратить сексуальное влечение. Такие установки трактуют секс и оргазм в зрелом возрасте как нечто постыдное. И психика словно блокирует возможность получать удовольствие Юлия Кузнецова психолог

Подобное отношение к интимной близости может сказаться на отношении к своей внешности, отметила Кузнецова. Если женщине трудно принять свои возрастные изменения и они влияют на самооценку, ей будет сложно расслабиться во время секса и получить удовольствие.

Психолог Титарева добавила, что на возможность получать оргазм в зрелом возрасте влияют болезни. Сухость влагалища, истончение волос, седина, ломкость ногтей, сухость кожи, потеря полноты груди, скованность суставов, проблемы со сном, плохое настроение — это далеко не полный перечень изменений в теле женщины со временем, отметила она.

Болезни, которым не один год, перенесенные операции и травмы подкашивают здоровье и отнимают энергию, причиняя физическую боль и не способствуют улучшению отношения к своему телу Александра Титарева психолог

Инфекции мочеполовой сферы, опущение матки, хроническая тазовая боль, синдром раздраженного кишечника требуют своевременного лечения, поскольку также негативно влияют на интимную жизнь.

С возрастом снижается приток крови к половым органам при возбуждении, что приводит к потере чувствительности. Поэтому для достижения оргазма требуется больше времени. Из-за физиологических изменений становится важным выбрать те позы, которые удобны? и требуется большее количество лубриканта. Его необходимо наносить от клитора до ануса Александра Титарева психолог

Проникновение может доставлять женщине боль и другие неприятные ощущения. В таких случаях психолог советует вместо него выбрать прямую и интенсивную стимуляцию клитора: например, куннилингус, раббинг, некоторые виды фингеринга или параллельную мастурбацию.

Титарева предупредила, что если один из партнеров будет игнорировать потребность другого в эмоциональной близости, интерес к сексу потеряется. Обсуждение разногласий помогает это исправить.

Хорошему сексу в возрасте способствуют также достаточное количество сна, физическая активность, снижение стрессовых факторов, борьба с тревогой и депрессией Александра Титарева психолог

Важно помнить, что душевная или физическая боль — не то, с чем стоит мириться. Помимо врачей соматического профиля, со снижением болезненных ощущений поможет справиться врач-сексолог, психотерапевт и психолог, подвела итог Титарева.

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