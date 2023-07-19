Пентагон назвал США единственной мировой державой на сегодняшний день

В Пентагоне заявили, что США стали единственной мировой державой после начала спецоперации

На сегодняшний день США являются единственной мировой державой, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Джон Акуилино. Его слова передает ТАСС.

Он объяснил это тем, что с того момента, как Россия начала спецоперацию на Украине, только американские власти «успевают делать два дела одновременно». Таким образом, отметил Акуилино, несмотря на военную помощь Киеву, Вашингтон продолжает оказывать поддержку Тайваню.

Он подчеркнул стратегическую важность предоставления военной помощи Украине для США. Акуилино также уточнил, что на данный момент отсутствует необходимость в переброске на Украину вооружений из Индо-Тихоокеанского региона. Соответственно, подчеркнул он, американские войска в регионе не столкнутся с риском уменьшения боеспособности.

Ранее Акуилино заявил, что испытанные КНДР баллистические ракеты способны достигать территории США. Однако, по его словам, Пентагон пока не оценивал возможности запуска такой ракеты в ядерном оснащении.