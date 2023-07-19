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03:34, 19 июля 2023Мир

Пентагон признал способность ракет КНДР долететь до США

В Пентагоне заявили, что ракеты КНДР способны достигать территории США

Фото: Matthew Lewis / Reuters

Баллистические ракеты, испытания которых проводит КНДР, способны достигать территории США. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Его слова приводит ТАСС.

Акулино отметил, что продемонстрированные недавно возможности ракет по имеющимся оценкам позволяют достичь территории Соединенных Штатов. Однако Пентагон еще не оценивал возможности запустить такую ракету в ядерном оснащении. «Для этого необходимо уменьшение размеров боеголовки, пока неясно, могут ли они это сделать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет в сторону Японии. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены в Японское море. Южнокорейские военные пытаются установить тип запущенных из КНДР ракет.

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    Екатерина Подвигина
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