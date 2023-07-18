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22:17, 18 июля 2023Мир

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

КНДР запустила в сторону Японии две баллистические ракеты

Фото: ЦТАК / Reuters

Северная Корея, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет в сторону Японии. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены в Японское море. Сейчас южнокорейские военные пытаются установить тип запущенных из КНДР ракет.

12 июля южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уточняется, что это был запуск ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Как позднее уточнил Пхеньян, она пролетела 1 001 километр.

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    Марина Совина
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