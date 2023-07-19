Россияне назвали лучшие регионы для жизни

«Авито Недвижимость»: россияне чаще всего хотят переехать в Краснодарский край

Чаще всего россияне хотят переехать в Краснодарский край, Тюменскую и Калининградская области. Лучшие регионы для жизни по мнению граждан назвали аналитики «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали покупательский спрос на рынке новостроек в разных регионах. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и их агломерации, на которые приходится 47 процентов от общего спроса. Первое место по популярность занял Краснодарский край — на него направлены 9,5 процента всех запросов на платформе. За год спрос в региона вырос на 32 процента. Наиболее часто местными новостройками интересуются жители Москвы, Ростовской области и Крыма.

Тройку лидеров замкнули Тюменская и Калининградская области — на них прошлось 3,4 и 2,7 процента от общего спроса соответственно. В первом регионе особенно заинтересованы жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а во втором — покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Кемеровской области. В первую десятку также вошли Свердловская и Воронежская области (по 2,7 процента от общего спроса), Татарстан (2,3 процента), Ростовская область и Крым (по 2,3 процента), Новосибирская область (2,2 процента) и Дагестан (2,1 процента).

Реже всего покупатели новостроек интересуются жильем на Севере и Дальнем Востоке. Наименее популярными регионами стали Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская и Мурманская область, а также Ненецкий АО.

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