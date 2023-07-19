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12:39, 19 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о перегруппировке ВСУ на запорожском направлении

Рогов: ВСУ из-за потерь проводят перегруппировку на запорожском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потерь проводят перегруппировку на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Ситуация стабильно напряженная [на запорожском направлении]. Идет большая перегруппировка ВСУ. Но наши ребята накрывают артиллерией их ротацию и попытки переброски боевиков. Скорее всего, в ближайшем будущем ВСУ попытаются здесь предпринять наступательные действия», — заявил он.

По его словам, украинские военные обновляют подразделения на линии соприкосновения, так как ВСУ не хватает живой силы для активных боевых действий.

Ранее Минобороны России показало уничтожение бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Российские операторы FPV-дронов обнаружили украинский бронетранспортер и нанесли по нему удар с помощью беспилотника.

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    Алевтина Запольская
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